وصول أول فوج من الحجاج السوريين لمكة المكرمة

استقبلت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية أول طلائع الحجاج السوريين القادمين لموسم حج عام 1436ه، ويبلغ عددهم (319) حاجاً.

وحرصت المؤسسة بالتعاون مع مكتب (43) الذي يرأسه المطوف وسيم بوشه على إقامة حفل ترحيبي خاص اشتمل على إلقاء الكلمات الترحيبية والمجسات الحجازية وتقديم ماء زمزم وباقات الورود والوجبات والهدايا.

وتابع حفل الاستقبال في مقر سكنهم بمكة المكرمة المطوف فؤاد بشارة عضو مجلس الإدارة المشرف على قطاع حجاج شمال الجزيرة العربية، ومعاونو القطاع عدنان الجبالي وباسم عالم، ورئيس مجموعة الخدمة الميدانية رقم 43 المطوف وسيم عدلي بوشه، بإشراف من م. عباس قطان رئيس المؤسسة، ونائبه محمد معاجيني.

وعبر الحجاج عن سعادتهم بحسن الاستقبال الذي وجدوه في بلدهم الثاني المملكة، مشددين على أن رحلتهم للأراضي المقدسة كانت في غاية اليسر والسهولة.

وسيؤدي (12) ألف سوري فريضة الحج هذا العام، سيقدمون عن طريق الائتلاف السوري من دول الجوار الأربعة (لبنان، والأردن، ومصر، وتركيا).

فيما أكملت المؤسسة جاهزيتها لاستقبال قرابة (300) ألف حاج، سيقدمون من (19) دولة عربية، وسط منظومة متكاملة من التسهيلات وتذليل كافة الصعوبات لضمان أدائهم حجهم على أكمل وجه وعودتهم إلى بلادهم سالمين غانمين، في ظل الخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين ممثلة في وزارة الحج ومؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية وكافة الجهات ذات العلاقة المعنية بخدمة حجاج بيت الله الحرام.