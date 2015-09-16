إصابة 8 مواطنين في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

تلقي اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة طما بوقوع مشاجرة بناحية العتامنة، انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز بالفحص تبين أن المشاجرة بين كلاً من :-

طرف أول طه رمضان أحمد رمضان سن 42 عامل مصاباً ” بجرح رضي تهتكي بفروه الرأس وكدمة بالساعد الأيسر ” رؤيات رمضان أحمد رمضان سن 65 ربة منزل مصابة ” بكدمة بالكتف الأيمن “

محمد رمضان محمد هاشم سن 17 طالب ” مصاباً ” بجرح رضي بفروه الرأس “

محمود محمد هاشم سن 35 عامل مصاباً ” بجرح تهتكي بالجبهة واشتباه ارتجاج بالمخ “

منصورة محمد رمضان سن 33 ربة منزل مصابة ” بطلق ناري فتحتي دخول وخروج بالبطن “

طرف ثان مصطفي أحمد حسان متولي سن 21 عامل مصاباً ” بكدمة بالساعد الأيسر “

علم الدين أحمد حسان متولي سن 12 طالب مصاباً ” كدمة بالكتفين ” أحمد حسان متولي حسان سن51 مصاباً ” باشتباه كسر بالذراع الأيسر “ سبب المشاجرة خلافات الجيرة تم ضبط طرفي المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاهما علي الأخر بالضرب وأحداث إصابته وأتهم الطرف الأول كل من :- حسان أحمد حسان و حسان متولي حسان ومتولي حسان متولي وعلاء متولي حسان –ينتمون للطرف الثاني بالتعدي عليهم بالضرب وإحداث ما بهم من إصابات.

وأتهم الطرف الثاني كل من :-علي هاشم رمضان و رمضان محمد هاشم و محمود محمد هاشم و- أحمد محمد هاشم ينتمون للطرف الأول بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط باقي المتهمين والسلاح المستخدم تحرر عن ذلك المحضر رقم 13015جنح المركز لسنة 2015 وجاري العرض علي النيابة العامة.