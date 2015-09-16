تجديد حبس متهمين بسرقة أدوات صحية من فيلا 15 يوما بسوهاج

قررت محكمة جنح مركز سوهاج وسكرتارية صابر جرجس، بتجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامهما بسرقة فيلا بقرية الكوامل والاستيلاء على الأدوات الصحية.

ترجع الواقعة عندما تلقى رئيس مباحث مركز سوهاج بلاغا من المجنى عليه على. أ بتعرض الفيلا الخاصة به لسرقة الأدوات الصحية بداخلها.

بعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة حبس المتهمين مصطفى. م. ز، وحمدى. ر. أ، وتم القبض عليهما وبعرضهما على النيابة أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى 15 يوما.