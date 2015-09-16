إحباط محاولة سائق تهريب حشيش داخل "ساندويتش" لأحد المساجين بأسوان

أحبطت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة دراو بأسوان، محاولة سائق إدخال كمية من الحشيش مخبأة داخل "ساندويتشات" أثناء زيارة أحد المسجونين بديوان المركز.

تلقى اللواء عمر ناصر، مدير أمن أسوان، إخطارا من العقيد أشرف زكريا الأمير، رئيس فرع البحث وسط، يفيد بإحباط محاولة "أسامة.ا.ا" 44 سنة، سائق، ومقيم عزبة الواحى بكوم أمبو، ترهيب (3) قطع من جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى 12جراما، داخل كمية من المأكولات، أثناء زيارة المتهم "عبد الرحيم.ح.م" والمحبوس احتياطيا على ذمة قضية قتل عمد بسجن مركز دراو، تحرر عن الواقعة المحضر رقم (1599) إدارى مركز دراو لسنة 2015م، لحين العرض على النيابة.