الوكالة السورية: تفكيك ألغام إسرائيلية الصنع فى درعا

أعلنت القوات السورية عن تفكيك عدد من الألغام بعضها إسرائيلى الصنع فى محافظة درعا، فيما تتواصل الاشتباكات فى مناطق بدمشق وريفها بحسب نشطاء.

ونقلت الوكالة السورية للانباء" سانا" عن مصدر عسكرى قوله إنه جرى تفكيك عدد من الألغام بعضها إسرائيلى الصنع وعبوات ناسفة زنة الواحدة منها 30 كيلوجراما زرعها الإرهابيون فى محيط دوار جلين بقصد تفجيرها عن بعد.

وحسب المصدر، تصدت وحدة من الجيش السورى لمجموعة إرهابية مسلحة حاولت الاعتداء على إحدى النقاط العسكرية عند دوار جلين فى درعا وألحقت بها خسائر كبيرة.

وأضاف المصدر أنه تم تدمير عدد من الرشاشات الثقيلة كانت بحوزة أفراد المجموعة الإرهابية وإيقاع معظمهم قتلى من بينهم صباح جليلة متزعم مجموعة إرهابية تطلق على نفسها اسم كتيبة جبهة الجولان.

من جانبه قال المرصد السورى لحقوق الإنسان إن بلدات "ببيلا" و"عقربا" و"التل" و"قارة" و"حجيرة البلد" ومخيم "الحسينية" و"داريا" ومناطق فى "الغوطة الشرقية" بريف العاصمة السورية دمشق تعرضت لقصف من قبل قوات النظام السورى، بالتزامن مع اشتباكات بين قوات المعارضة السورية وقوات النظام السورى فى منطقتى "عقربا" و"المعضمية" بريف دمشق.

وقال المرصد فى بيان اليوم إن الطيران السورى نفذ عدة غارات جوية على منطقة "القدم" بدمشق، كما تعرض حى "الحجر الأسود" للقصف كما دارت اشتباكات بين قوات المعارضة وقوات النظام عند أطراف حى برزة "رافقها قصف على المنطقة فى محاولة من القوات النظامية ومسلحين تابعين لها اقتحام الحى"، فيما وردت أنباء عن خسائر بشرية خلال اشتباكات على أطراف بلدتى "الحسينية" و"الذيابية".