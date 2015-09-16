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"جنح مستأنف" سوهاج تجدد حبس 4 متهمين 45 يوما لاتهامهم بالنصب

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"جنح مستأنف" سوهاج تجدد حبس 4 متهمين 45 يوما لاتهامهم بالنصب "جنح مستأنف" سوهاج تجدد حبس 4 متهمين 45 يوما لاتهامهم بالنصب
قررت محكمة جنح مستأنف بندر بسوهاج، وسكرتارية جمال محمد على، بتجديد حبس 4 متهمين 45 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامهم بالنصب على شخص يدعى "على م"، والاستيلاء منه على مبلغ 570 ألف جنيه.

بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من المجنى عليه بالنصب عليه من قبل "إيهاب م" و"جمال ر" و"إكرام ع" وإيمان أ"، بأن باعوا له منزلا ليس ملكهم، واستولوا على أمواله، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة أقوال المبلغ.

وكشفت التحريات أن المتهمين أوهموا المجنى عليه بأن المنزل ملكهم، وقاموا ببيعه له والنصب عليه، وتم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وبعرضهم على النيابة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى 45 يوماً.
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