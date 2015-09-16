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لو خايف من أضرار الفتة.. تعرف على طريقة طهيها الصحية

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لو خايف من أضرار الفتة.. تعرف على طريقة طهيها الصحية لو خايف من أضرار الفتة.. تعرف على طريقة طهيها الصحية
"الفتة" من أهم الأطعمة المتواجدة على موائد جميع المصريين أثناء عيد الأضحى، وتعد من طقوس العيد، ولا يعتبرون العيد عيدًا بدون طبق الفتة باللحم، ولكن هل يشكل طبق الفتة خطرًا على صحة الإنسان؟

وفى هذا السياق، تشير الدكتورة علا محمد، أخصائية التغذية العلاجية، أن الفتة من أقدم وأشهر الأطعمة المصرية، وتعد من أهم طقوس المصريين أثناء عيد الأضحى، وتحتوى على جميع العناصر الغذائية المهمة للجسم.

وتتابع أخصائية التغذية العلاجية، أن طبق الفتة يحتوى على البروتين والنشويات والحديد والزنك وفيتامين سى، ولذلك فهى مفيدة لصحة الإنسان، ولكن الإفراط فى وضع كالسمن أثناء طهيها يجعلها مضرة، حيث يصبح الشخص أكثر عرضة للإصابة بعسر الهضم، وارتفاع نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية والسكر فى الدم.

ولكى تصبح صحية يجب أن تطهى بطريقة آمنة، ولذلك تقدم أخصائية التغذية العلاجية، الطريقة الصحية لطهى الفتة، وهى:
>1- تجنب وضع الدهون عليها كالسمن.
>2- تحمير العيش فى الفرن دون إضافة أى دهون عليه.
>3- الأرز يمكنك وضع مرقة اللحم المسلوقة لتسويته.
>4- الصلصة يتم صنعها بالثوم والطماطم ولكن دون إضافة السمن عليها.

وتنصح أخصائية التغذية العلاجية بتناول طبق من السلطة الخضراء بجوار طبق الفتة، وذلك لتجنب الإصابة بالعسر الهضمى.

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مصر 365

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