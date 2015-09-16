وصول رئيس الحكومة اليمنية و7 وزراء إلى عدن لممارسة عملهم من هناك

قالت إذاعة "سكاى نيوز عربية" نقلا عن السكرتير الصحفى للرئاسة اليمينة، أن رئيس الوزراء اليمنى خالد بحاح، و7 وزراء آخرين وصلوا إلى عدن، منذ قليل، للبدء فى ممارسة أعمال الحكومة من هناك.

وكانت الحكومة اليمنية برئاسة بحاح قد تركت الأراضى اليمينة بصحبة الرئيس عبد ربه منصور هادى وتوجهت إلى السعودية الانقلاب الحوثى على الشرعية اليمينة وسيطرتهم على العاصمة صنعاء والعديد من الأراضى اليمينة، ولكن القوات الموالية للشرعية والرئيس عبد ربه منصور هادى قد تمكنت من دحر الحوثيين فى أماكن كثيرة باليمن وتحرير عدن بالكامل وتستعد هذه القوات الآن لتحرير صنعاء.