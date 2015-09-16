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البيئة: حرق قش الأرز يضر 20 مليون مواطن بالقاهرة بسبب الانعكاس الحرارى

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البيئة: حرق قش الأرز يضر 20 مليون مواطن بالقاهرة بسبب الانعكاس الحرارى البيئة: حرق قش الأرز يضر 20 مليون مواطن بالقاهرة بسبب الانعكاس الحرارى
قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة المصرى فى حكومة تسيير الأعمال إن اهتمامه منصب على محافظة الشرقية بالنسبة لحصاد الأرز فى الموسم الحالى، حيث قام بتوزيع 60 مكبسا للقش بالمحافظة من إجمالى 100 مكبس موزعة على المحافظات.

وأضاف الدكتور خالد فهمى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن السوابق تؤكد أن الموسم الحقيقى للحصاد والحرق هو الأسبوع المقبل لأن محافظة الشرقية ستبدأ فى الحصاد وهى الأخطر فى موضوع حرق قش الأرز، موضحا أن المزارعين قاموا بالحصاد فى شمال المحافظة لزراعة البنجر، لكن يتبقى الجزء الأكبر من الأراضى لم يتم حصاده بعد.

وأكد الدكتور خالد فهمى أن عمليات الحرق الحقيقية لقش الأرز هى التى ستحدث خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أنه إذا لم تسيطر عليها سيحدث انعكاس حرارى حقيقى فى القاهرة وسيؤذى الـ20 مليون مواطن.


>- وزير البيئة يطالب بتشريع لتحصيل الغرامات الفورية ضد مخالفات حرق قش الأرز

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مصر 365

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