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مجمعات الأهرام: ضخ 50 طن خضراوات وفاكهة يوميا بأسعار مخفضة 25%

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مجمعات الأهرام: ضخ 50 طن خضراوات وفاكهة يوميا بأسعار مخفضة 25% مجمعات الأهرام: ضخ 50 طن خضراوات وفاكهة يوميا بأسعار مخفضة 25%
أكد طارق طنطاوى رئيس شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة والتجارة الداخلية، أنه يتم توفير الخضراوات والفاكهة باستمرار فى فروع الشركة بأسعار منخفضة تصل إلى 25%، إضافة إلى توفير مختلف السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن مع ضخ نحو 50 طن خضراوات وفاكهة يوميًا لمواجهة غلاء الأسعار بالأسواق الأخرى.

وأضاف طارق طنطاوى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تقوم بتوفير منتجات السلع واللحوم وكذلك الخضروات والفاكهة أول بأول؛ لتلبية احتياجات المواطنين، إضافة إلى إحداث توازن فى الأسواق إضافة إلى توفير خروف العيد بنظام التقسيط بأسعار منخفضة.


>- مبادرة "الأهرام للمجمعات الاستهلاكية" قبل عيد الأضحى.. صرف سلع مجانية فى حالة شراء لحوم بقيمة 250 جنيها.. وضخ 120 طن لحوم وسلع غذائية يوميا لتلبية احتياجات المواطنين ومواجهة غلاء الأسعار
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