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بالصور.. "الزراعة"تعلن عن مولود لغزال مهدد بالانقراض بحديقة حيوان الجيزة

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أعلنت حديقة حيوان الجيزة التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، عن مولود جديد للغزال المصرى، حيث وضعت إحدى إناث مجموعة الغزلان مولدوها بالحديقة الذى يعد أول مولود هذا العام لينضم للمجموعة بعد أسبوع من ولادته.

وأكدت حديقة الحيوان فى تقرير لها، أن شعار حديقة حيوان الجيزة للغزال المصرى يرمز تعبيراً عن انتمائه للبيئة المصرية، وهو يعد من الثدييات المهددة بالانقراض.

وأضافت حديقة حيوان الجيزة، أن الغزال المصرى حيوان رشيق يعيش فى مجموعات فى الأماكن الصحراوية وشبه الصحراوية، وفى يفضل التواجد حول الواحات لتوافر المياه والأعشاب، ويعد من أفضل الحيوانات تكيفاً مع البيئة الصحراوية، حيث يمكنه تمضية وقت طويل بدون شرب الماء ويحصل عليه من النباتات التى يتغذى عليها.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015


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مصر 365

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