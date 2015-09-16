أخبار عاجلة

مصرع طفلين وإنقاذ 5 آخرين إثر حريق مخزن خردة بكرداسة -
وفد ألماني يزورالمعالم الأثرية بجنوب المنيا.. صور -
بالصور.. حملة أمنية لإغلاق المحلات المخالفة ببنها -
محافظ كفر الشيخ ينفى منع النواب والصحفيين من دخول مكتبه بالهواتف المحمولة -
8 الصبح - لقاء مع مصممة الأزياء ريهام سيف حول أزياء الصيف والألوان والتطريز -
السادات عن زيارة السيسي لواشنطن: نهاية واضحة لنظرية المؤامرة الأمريكية -
فيديو| عبدالغفار: أطالب باستراتيجة أمنية عربية لمحاربة الإرهاب -
«الري» ترسل قانون الموارد المائية الجديد لمجلس الوزراء -
وزير الإسكان: تطوير 1300 بيت للأسر الأولى بالرعاية في سوهاج -
الموافقة على قرض كويتي لتمويل محطة كهرباء جنوب حلوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الجامعات الخاصة:انتهاء المرحلة الثانية للتنسيق اليوم..ولا توجد مرحلة ثالثة

Google+ Print
الجامعات الخاصة:انتهاء المرحلة الثانية للتنسيق اليوم..ولا توجد مرحلة ثالثة الجامعات الخاصة:انتهاء المرحلة الثانية للتنسيق اليوم..ولا توجد مرحلة ثالثة
أعلن الدكتور محمود فهمى، أمين مجلس الجامعات الخاصة، أن المرحلة الثانية انطلقت 16 أغسطس الماضى، وستستمر أعمالها مساء اليوم الأربعاء، مؤكدا أنه تم الإبقاء على الحدود الدنيا لبعض الكليات وهى "الطب البشرى 95%، وطب الأسنان 90%، والهندسة 85%، والصيدلة 90%"، وذلك لكثرة عدد الطلاب المتقدمين لتلك الجامعات.

وأضاف "فهمى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم تخفيض الحد الأدنى لكليات الهندسة من 85% إلى 80% نظرا لوجود أماكن شاغرة بالجامعات الخاصة، وأنه تم تخفيض الحد الأدنى للقبول بكليات الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية واللغات والترجمة ليصل إلى 60% بعد أن كان 65% بالمرحلة الأولى، مؤكدا أنه لا يوجد نية لعقد مرحلة ثالثة.


>- انتهاء التقديم للجامعات الخاصة الأربعاء.. وبدء الدراسة عقب إجازة عيد الأضحى.. ومنح للطلاب غير القادرين ماليًا.. وأماكن شاغرة بعدد من الكليات والمعاهد
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365