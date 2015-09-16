الجامعات الخاصة:انتهاء المرحلة الثانية للتنسيق اليوم..ولا توجد مرحلة ثالثة

أعلن الدكتور محمود فهمى، أمين مجلس الجامعات الخاصة، أن المرحلة الثانية انطلقت 16 أغسطس الماضى، وستستمر أعمالها مساء اليوم الأربعاء، مؤكدا أنه تم الإبقاء على الحدود الدنيا لبعض الكليات وهى "الطب البشرى 95%، وطب الأسنان 90%، والهندسة 85%، والصيدلة 90%"، وذلك لكثرة عدد الطلاب المتقدمين لتلك الجامعات.

وأضاف "فهمى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم تخفيض الحد الأدنى لكليات الهندسة من 85% إلى 80% نظرا لوجود أماكن شاغرة بالجامعات الخاصة، وأنه تم تخفيض الحد الأدنى للقبول بكليات الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية واللغات والترجمة ليصل إلى 60% بعد أن كان 65% بالمرحلة الأولى، مؤكدا أنه لا يوجد نية لعقد مرحلة ثالثة.

- انتهاء التقديم للجامعات الخاصة الأربعاء.. وبدء الدراسة عقب إجازة عيد الأضحى.. ومنح للطلاب غير القادرين ماليًا.. وأماكن شاغرة بعدد من الكليات والمعاهد

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