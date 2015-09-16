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سحب 72 ألف رأس أغنام وماشية من المحاجر استعدادا لطرحها بالأسواق قبل العيد

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سحب 72 ألف رأس أغنام وماشية من المحاجر استعدادا لطرحها بالأسواق قبل العيد سحب 72 ألف رأس أغنام وماشية من المحاجر استعدادا لطرحها بالأسواق قبل العيد
قال الدكتور سيد جاد المولى رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى والقائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للصحة والمجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إنه تم البدء فى سحب 22 ألف رأس من الأغنام أضحية للعيد تطرح بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية من محاجر الهيئة بالإسماعيلية قادمة من أستراليا، بالإضافة إلى سحب 50 ألف رأس من العجول الحية والجمال للذبيح الفورى تطرح بالأسواق من محاجر الإسماعيلية والشرقية والإسكندرية وأبوسمبل، والعاشر من رمضان .

وأكد رئيس الحجر البيطرى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الهيئة اتخذت عددا من الإجراءات العاجلة والتنفيذية فى عيد الأضحى، بالتنسيق مع الوزارات المعنية والحكم المحلى، ومديريات الطب البيطرى بمحافظات الجمهورية، بتكثيف الحملات على محلات عرض وبيع اللحوم بأنواعها للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وزيادة المعروض لمواجهة ارتفاع الطلب ومنع انفلات الأسعار، ودعم المحاجر بالخبرات البيطرية المؤهلة لفحص اللحوم والعجول الحية والتأكد من سلامتها ومطابقتها المواصفات والقواعد البيطرية.


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