وزير التموين يقرر مد فترة الأوكازيون الصيفى حتى نهاية سبتمبر

أصدر الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا بمد فترة الأوكازيون الصيفى حتى نهاية شهر الجارى بدلا من انتهائه اليوم الأربعاء، وذلك حتى يشمل فترة عيد الأضحى المبارك ودخول المدارس والجامعات.

وأعلن الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه بلغت المخالفات التى تم تحريرها منذ بدء الأوكازيون الصيفى يوم 17 من شهر أغسطس الماضى وحتى الآن حوالى 952 مخالفة تتضمن 879 أوكازيون وهميا و59 مخالفة استخدام لغة أجنبية فى الإعلان و14 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار وبلغ عدد الشركات والمحلات المشاركة فى الأوكازيون 3439 محلا تشمل 126 قطاع أعمال عام و3234 قطاع خاص و17 تعاونى و62 استثمارى، وأن نسبة التخفيضات فى الأسعار على السلع تتراوح ما بين 5% و60%.

وأضاف الوزير فى بيان صادر عن الوزارة أن باب المشاركة فى الأوكازيون مازال متاحا أمام جميع التجار والشركات فى كافة السلع للمشاركة فيه، وأن كل تاجر حر فى اختيار عدد السلع التى يشارك بها فى الأوكازيون ونسبة التخفيض فى الأسعار بشرط أن يكون التخفيض حقيقيا، وأن السلع المعروضة تكون جيدة ومطابقة للمواصفات القياسية وليست مجهولة المصدر، وأن يحصل مسبقا على موافقة من مديرية التموين التابع لها محله التجارى، وأن يضع على السلعة المعروضة للبيع سعرين وهما قبل وبعد التخفيض حتى يمكن للمشترى التأكد من حقيقة التخفيض وأن هناك خط ساخن كول سنتر رقم 19280 لتلقى شكاوى المواطنين بالإضافة إلى الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك وهو 19588.

وأكد الدكتور سيد حجاج، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، ضرورة حصول المواطنين على الفاتورة عند الشراء، موضحا بها ثمن السلعة قبل التخفيض وبعد التخفيض ونوعها وتاريخ الشراء حتى يمكن للمواطنين استبدالها أو استرجاعها خلال 14 يوما حسب قانون حماية المستهلك، مشيرا إلى أن مفتشى القطاع يقومون يوميا بحملات مكثفة خلال فترة الأوكازيون على المحلات المشاركة للتأكد من التزامها بالتخفيضات فى الأسعار والإعلان عنها والتصدى للإعلانات المضللة.