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تجديد حبس سائق توك توك لاتهامه بذبح مبيض محارة بالجيزة

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تجديد حبس سائق توك توك لاتهامه بذبح مبيض محارة بالجيزة تجديد حبس سائق توك توك لاتهامه بذبح مبيض محارة بالجيزة
جدد قاضى المعارضات بمحكمة الجيزة حبس سائق توك توك 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه بقتل مبيض محارة بسبب الخلاف على أولوية المرور، حيث كشفت التحقيقات أن مشادة كلامية نشبت بينهما مما دفع المتهم لكسر عبوة زجاجية وطعن المجنى عليه برقبته.

تلقى اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بلاغا من الأهالى يفيد بمقتل أحد الأشخاص بمنطقة المنيب وتجمهر الأهالى بمحيط الحادث.

وانتقل الرائد هيثم خلف والنقباء عبد الرحمن شحاتة ومحمد أبو حسين ومحمد طلعت معاونى مباحث قسم شرطة الجيزة إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة أحد الأشخاص غارقا فى دمائه وتبين تحفظ الأهالى على القاتل والاعتداء عليه بالضرب، حيث تم إقناع الأهالى بتسليمه لرجال المباحث، وتم اقتياده إلى قسم شرطة الجيزة بعد إصابته بجرح بالرأس وعدة كدمات على يد الأهالى.

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مصر 365