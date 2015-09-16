"تموين الشرقية": ضبط 35 كيلو لحوم فاسدة بمحال تصنع أطعمة يمنية بالزقازيق

شنت مباحث التموين بالشرقية، بإشراف اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية، حملة على مطاعم شهيرة بتصنيع الأطعمة اليمنية بدائرة قسم ثانى الزقازيق، حيث تم ضبط 35 كيلو من اللحوم غير الصالحة للاستخدام الآدمى، وتم تحرير المحاضر اللازمة وإخطار نيابة قسم ثان الزقازيق.

وتلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطار يفيد قيام العقيد تامر السمرى مدير مباحث التموين بالشرقية، والمقدم محمد زردق وكيل مباحث التموين، من شن حملة مكبرة بالتنسيق مع مفتش الأغذية بمديرية الصحة، على مطاعم شهيرة بتصنيع الأطعمة اليمنية بدائرة قسم ثانى الزقازيق، وتم تحرير محضر ضد "علاء.م.ع" مقيم أبو كبير والمسئول عن أحد المطاعم بدائرة قسم ثانى الزقازيق، حيث تم ضبط 12 كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمى بالمطعم، وتحرر له المحضر رقم 14283 جنح قسم ثانى الزقازيق.

كما تم تحرير محضر ضد "مدحت.م.م" 25 سنة مقيم أبو كبير مسئول عن أحد المطاعم بالقرب من موقف المنصورة، والذى تم ضبط به 15 كيلو لحوم مفرومة منتهية الصلاحية، وتحرير محضر ضد "محمد.ط.ع.ع" 38 سنة ومقيم بالباجور المنوفية والمسئول عن أحد المطاعم الكائن بشارع طلبة عويضة بالزقازيق، بعد ضبط 8 كيلو لحوم ودواجن مجهولة المصدر بداخله، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 14282 جنح قسم ثانى الزقازيق، وقررت اللجنة المشكلة من مديرية الصحة إعدام تلك اللحوم لعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمى.