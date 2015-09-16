مباحث الشرقية تلقى القبض على عاطل بحوزته كيلو إلا ربع هيروين بلبيس

تمكن ضباط مباحث بلبيس بالتنسيق مع مكتب المخدرات، بإشراف اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية، من ضبط عاطل قبل قيامه بترويج كيلو إلا ربع هيروين على عملائه فى عيد الأضحى بدائرة المركز، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف نيابة بلبيس برئاسة المستشار أحمد سعيد رئيس النيابة.

وتلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطارا من العقيد محمد هلال رئيس مكافحة مخدرات الزقازيق، يفيد قيام النقيب عمرو على رئيس مخدرات بلبيس بالتنسيق مع النقيبين لطفى عبد العال وعمر جمال معاونا مباحث بلبيس برئاسة الرائد محمد غيث رئيس مباحث مركز شرطة بلبيس، بعد إذن النيابة العامة والتحريات السرية، من ضبط "نادر.ش.ح.ف" 20 سنة عاطل مقيم الخاصة 1 مركز بلبس، وبحوزته كيلو إلا ربع من مخدر الهيروين، ومبلغ مالى، وميزان حساس، وتبين أن المتهم كان يستعد لترويج الهيروين فى العيد، وأنه سبق اتهامه فى القضية رقم 28815 جنايات مركز بلبيس لسنة 2013 والمحكوم عليه غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات.