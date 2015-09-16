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مباحث قسم ثانى الزقازيق تضبط عاطلا بحوزته 1700 قرص مخدر

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مباحث قسم ثانى الزقازيق تضبط عاطلا بحوزته 1700 قرص مخدر مباحث قسم ثانى الزقازيق تضبط عاطلا بحوزته 1700 قرص مخدر
تمكن ضباط مباحث قسم ثانى الزقازيق بالشرقية، بإشراف اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية، من ضبط عاطل قبل ترويجه 1700 قرص مخدر بدائرة القسم، وضبط بحوزته مبلغ مالى 12 ألف جنيه، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد قيام النقيبين خالد النادى وطارق سليم برئاسة الرائد عصام عتيق رئيس مباحث قسم ثانى الزقازيق، بناء على تحريات سرية وإذن النيابة العامة بضبط "أحمد.أ.م.أ" 26 سنة وشهرته أحمد كشك مقيم بكفر الزقازيق بحرى، وله كارت معلومات وسبق اتهامه فى 8 قضايا، وبحوزته 1700 قرص مخدر ومبلغ مالى 12 ألفا و500 جنيه حصيلة الاتجار، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر رقم 14013 جنايات القسم.

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مصر 365