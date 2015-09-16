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مصرع طالبة تناولت جرعة زائدة من علاج البلهارسيا بالبحيرة

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مصرع طالبة تناولت جرعة زائدة من علاج البلهارسيا بالبحيرة مصرع طالبة تناولت جرعة زائدة من علاج البلهارسيا بالبحيرة
لقيت، قبل قليل، طالبة فى العقد الثانى من العمر مصرعها جراء تناولها جرعة زائدة من علاج البلهارسيا، وتم نقلها إلى المستشفى العام بمركز إيتاى البارود.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا من اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث بوصول "ب.م.الـ" طالبة ومقيمة بقرية جنبواى دائرة المركز جثة هامدة، وبتوقيع الكشف الطبى عليها بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة تناول مادة كيميائية عضوية، ولا يمكن الجزم بوجود شبهة جنائية من عدمه.

وبسؤال شقيقها "الـ.م.الـ" مقيم بذات العنوان قرر تناول شقيقته المتوفاة جرعة زائدة من علاج البلهارسيا، وعقب ذلك شعرت بآلام بالبطن، وتم نقلها للمستشفى وتوفيت، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك، وتحرر المحضر 11293/2015 إدارى المركز.

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مصر 365