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اليوم.. استئناف محاكمة 26 متهما من "خلية الجيزة" بأحداث عنف الدقى

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اليوم.. استئناف محاكمة 26 متهما من "خلية الجيزة" بأحداث عنف الدقى اليوم.. استئناف محاكمة 26 متهما من "خلية الجيزة" بأحداث عنف الدقى
تستكمل محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وصفوت عبد الرحمن، وسكرتارية أحمد صبحى عباس، نظر محاكمة 26 متهماً فى القضية رقم 5192 لسنة 2015 جنايات الدقى، المعروفة بـ"خلية الجيزة"، بينهم 4 هاربين، و22 محبوسين، بينهم متهم حدث.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم تأسيس جماعة على خلاف القانون والدستور الغرض منها تعطيل أحكام القانون وإمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية، منها مفرقعات وألعاب نارية ومهمات وأدوات ومقرات تنظيمية.

كما واجه المتهمون تهم تخريب سيارة شرطة وما حوته من أسلحة وذخيرة وسرقوا أسلحة ميرى عبارة عن طبنجة وبندقيتى خرطوش، وبندقية نارى، خرطوش وغاز، فضلاً عن الاتهام بصنع مفرقعات شديدة الانفجار ومواد مفرقعة منها "TNT".

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