ليون يدعو الليبيين للعودة إلى الصخيرات لإتمام العمل على الاتفاق النهائى

دعا المبعوث الأممى من أجل الدعم فى ليبيا ليلة الثلاثاء الاربعاء أطراف النزاع للعودة إلى المغرب لإتمام عملهما على مسودة الأمم المتحدة الاخيرة لإنهاء النزاع الليبى والتى أعلن بيان متلفز صادر عن برلمان طبرق رفضها.

وقال بيرناردينو ليون الذى كان يتحدث إلى الصحافة فى منتجع الصخيرات السياحى جنوب العاصمة المغربية الرباط "نحن نواصل حث الطرفين على العودة إلى الصخيرات ليواصلا عملهما، لأنه لا طرابلس ولا طبرق اختتما النقاش، لكن نأمل ان تكون نتيجة النقاش ايجابية ويعود الطراف" إلى الصخيرات.

وجاء كلام ليون منتصف ليل الثلاثاء بالتوقيت المحلى وذلك عقب اعلان برلمان طبرق المعترف به دوليا الثلاثاء فى بيان متلفز رفضه مسودة اتفاق السلام الجديدة التى ادخلت عليها بعثة الامم المتحدة تعديلات طالب بها البرلمان الموازى غير المعترف به فى العاصمة طرابلس.

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