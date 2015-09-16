تقرير: عودة بحاح وعدد من الوزراء اليمنيين إلى عدن

وصل إلى مدينة عدن فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء نائب الرئيس اليمنى رئيس الوزراء خالد بحاح وعدد من وزراء حكومته إلى مدينة عدن، بحسب موقع "أخبار اليمن".

وكان بحاح وسبعة من أعضاء حكومته غادروا الرياض فجر اليوم بشكل مفاجئ إلى مدينة عدن لاستئناف أعمال الحكومة من الداخل اليمنى بعد خمسة أشهر على وجودها فى العاصمة السعودية الرياض.

ويأتى هذا التطور عقب لقاء عقده الرئيس عبد ربه منصور هادى أمس فى الرياض مع قيادة المقاومة الشعبية فى عدن .

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