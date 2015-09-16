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إيران: مبادرتنا لحل الأزمة السورية سيتم تفعيلها بعد مشاورات مع روسيا

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إيران: مبادرتنا لحل الأزمة السورية سيتم تفعيلها بعد مشاورات مع روسيا إيران: مبادرتنا لحل الأزمة السورية سيتم تفعيلها بعد مشاورات مع روسيا
قال مساعد وزير الخارجية الإيرانى للشؤون العربية والإفريقية حسين أمير عبد اللهيان إن المبادرة الإيرانية لحل الأزمة السورية سيتم تفعيلها عقب إجراء مشاورات مع المسؤولين الروس خلال الأيام القادمة.

وأكد - فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء إيرانية أمس الثلاثاء، أن المبادرة الإيرانية لحل الأزمة السورية تم عرضها من قبل وزير الخارجية محمد جواد ظريف خلال زيارته إلى دمشق الشهر الماضى على الرئيس السورى بشار الأسد، الذى رحب بالرؤية الإيرانية، مضيفا بعض المقترحات عليها.

وأضاف عبد اللهيان أن الجانب الإيرانى اتفق مع الجانب السورى للعمل على تفاصيل هذه المبادرة حيث يشكل الجانب السورى فريق عمل بهذا الخصوص، مشيا إلى وجود اتفاق على الإطار العام والنصوص الرئيسية للمبادرة بين الجانبين.
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