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الذرة تساعد فى عملية الهضم وتقلل الكوليسترول وأمراض القلب

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الذرة تساعد فى عملية الهضم وتقلل الكوليسترول وأمراض القلب الذرة تساعد فى عملية الهضم وتقلل الكوليسترول وأمراض القلب
الذرة من الحبوب الأكثر شعبية فى العالم، حيث إنها مغذية، وتوفر الألياف التى تساعد فى عملية الهضم، بالإضافة إلى حمض الفوليك، الثيامين، والفوسفور، وفيتامين C، والمغنيسيوم (حوالى 10٪ من القيمة اليومية لكل منها).

ويتناول الناس الذرة بأشكال مختلفة، مثل الذرة الكاملة، دقيق الذرة، نشا الذرة، شراب الذرة، دقيق الذرة، زيت الذرة، الذرة الصفراء، رقائق الذرة.. إلخ.

وكشف الموقع الطبى الأمريكى "Health"، أنه بصرف النظر عن طعمها الزيتى المستساغ للغاية، لكن الذرة أيضا تحتوى على وفرة من الخصائص الغذائية.

وأوضح الباحثون أن الذرة تقلل من الوزن الزائد، كما أن كوبا من الذرة المطبوخة يحتوى فقط 124 سعرا حراريا، لافتين إلى أنها تحتوى على نسبة منخفضة جدا من المشبعة ولا تحتوى على الكولسترول.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الذرة تحتوى على كميات عالية من الحديد والألياف وحمض الفوليك وفيتامين C، B6، B9، كما أنها تنظم الهضم وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وتقلل أيضًا من امتصاص الجسم للكولسترول.

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مصر 365

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