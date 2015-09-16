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مرشحة "فى حب مصر" بالشرقية: تبنيت شعار اثبت مكانك تلبية لرغبة الناس

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أكدت زينب سالم المرشحة لمجلس النواب ضمن قائمة (فى حب ) أن القائمة تطمح للحصول على أعلى نسبة أصوات من الناخبين وليست الحصول على الـ5% من إجمالى أصوات الناخبين.

وأضافت فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن التزكية التى جاءت كمنحة من الله للقائمة بعدم تقدم أى قوائم أخرى بقطاع شرق الدلتا تعد بمثابة تكليف ببذل كل الجهد والعرق لرفعة الوطن والمواطن، وأن يكون المواطن المصرى هو أول الأولويات بالنسبة للدولة .

ووجهت زينب سالم رسالة إلى شعب محافظة الشرقية، وخاصة مركز أبو كبير مسقط رأسها أنها رشحت نفسها من أجلهم وأجل رفعة مصر وهى حريصة على مصالحهم العامة راغبة فى خروجهم للتصويت لصالح القائمة بما لدى مرشحيها من تواجد بين الناخبين والأهالى كلا فى محافظته.

وقالت أنا تبنيت شعار (أثبت مكانك انصياع لرغبة معظم الشعب)، خاصة بعد تزكية قائمة فى حب مصر، والتى أشرف أن أكون أحد أعضائها .

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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مصر 365

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