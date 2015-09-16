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محافظة الشرقية تتبرع بأرض لإنشاء مكتبة وقاعات لتعليم الموسيقى

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محافظة الشرقية تتبرع بأرض لإنشاء مكتبة وقاعات لتعليم الموسيقى محافظة الشرقية تتبرع بأرض لإنشاء مكتبة وقاعات لتعليم الموسيقى
أكد الفنان خالد بيومى أمين صندوق نقابة الموسيقيين، أن محافظة الشرقية تبرعت بقطعة أرض للنقابة فى مشروع لتغطية ترعة المسلمية.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يقام عليها نادٍ للموسيقيين، وسيخصص فيه مكتبة علمية تحتوى على الكتب النادرة والمهمة فى هذا المجال، وقاعات لتعليم التربية الموسيقية الصحيحة والغناء، حيث سيتم الاستعانة بالأساتذة الجامعات بكليات التربية الموسيقية والمعهد العالى للموسيقى لمنح تلك الدورات.

جاء ذلك على هامش حفل غنائى ساهر أقامته محافظة الشرقية بقاعة مؤتمرات جامعة الزقازيق، أحياه الفنان هانى شاكر والمطربة نادية مصطفى وخالد بيومى، وفرقة الموسيقى العربية، وحضر الحفل الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، والدكتور عبد الحكيم نور الدين رئيس جامعة الزقازيق واللواء سامى سيدهم نائب المحافظ، واللواء خالد عبد الرحمن يحيى مدير أمن الشرقية، واللواء يعقوب إمام سكرتير عام محافظة الشرقية، ورؤساء المراكز والمدن والعاملين بديوان عام المحافظة، وممثلو الأزهر والكنيسة والنقابات العامة والأحزاب والشباب، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

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