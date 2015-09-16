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لافتات دعائية مبكرة لمرشحى مجلس النواب بالإسماعيلية

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بدأ مرشحو مجلس النواب لدوائر الإسماعيلية فى الدعاية الانتخابية لأنفسهم قبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين.

وظهرت لافتات للمرشح عادل روبيع عن حزب المصريين الأحرار بالدائرة الثانية التى تضم مدينتى القنطرة شرق وغرب، على مداخل مدينة القنطرة وطريق بورسعيد، والسوق التجارية للمدينة.

وفى مدينة الإسماعيلية ظهرت لافتات ملصقة على مساحات إعلانية لشركات خاصة كتب عليها كلمة "هنقدر"، ومحاطة بغصن زيتون وهى الشعار والرمز الانتخابى للمرشحة سمية صفوت التى تخوض الانتخابات مستقلة فى الدائرة الأولى.

وقال المستشار أيمن مجاهد نائب رئيس اللجنة العامة للانتخابات فى تصريح سابق لـ"اليوم السابع" إن فترة الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية ستبدأ فى الثانى من نوفمبر المقبل، وتشكل لجنة لمراقبة الدعاية المبكرة وتحديد قيمتها ورصد المخالفات والدعاية التى بدأت مبكرا عن الموعد المحدد".

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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