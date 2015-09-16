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90 % نسبة الإشغالات السياحية بـ"العين السخنة" خلال عيد الأضحى

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90 % نسبة الإشغالات السياحية بـ"العين السخنة" خلال عيد الأضحى 90 % نسبة الإشغالات السياحية بـ"العين السخنة" خلال عيد الأضحى
قال محمد جودة، مدير عام مكتب وزارة السياحة بالسويس، إن نسبة الإشغالات بالقرى السياحية بالعين السخنة خلال عيد الأضحى المبارك بلغت 90 % بنسبة ترتفع 20 % عن الإشغالات نهاية شهر أغسطس .

وأضاف مدير عام مكتب وزارة السياحة بالسويس لـ"اليوم السابع" أن موسم عيد الفطر العام الماضى كان جيدا وشهد حفلات وإشغالات وصلت 95 %.

وتابع محمد جودة أن عيد الأضحى العام الماضى كان ضعيف نسبيا بسبب الأحداث السياسية، حيث تم إلغاء جميع الحفلات التى كانت من المقرر أن يتم تنظيمها بسبب ضعف نسب الإشغالات .

وكانت نسبة الإشغالات بالعين السخنة كانت بلغت 100 % فى عيد تحرير سيناء وأعياد شم النسيم خلال شهر مايو الماضى وعقب شهر رمضان.


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