اليوم.. استكمال محاكمة محمد بديع و104 إخوان بقضية "أحداث الإسماعيلية"

تستكمل اليوم محكمة جنايات الإسماعيلية محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، و104 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الإسماعيلية".

تعود القضية إلى 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين عناصر الإخوان وأجهزة الأمن، أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية، بعد فض اعتصام الإخوان، أسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين.

وأحال المستشار هشام حمدى، المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية، القضية، فى سبتمبر الماضى إلى محكمة الجنايات، حيث نسبت النيابة إلى المتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر، والسعى لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.

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