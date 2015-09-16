إصلاح الجماعة الإسلامية: هجوم عاصم عبد الماجد على الإخوان "مجرد مسرحية"

قال عوض الحطاب، القيادى بجبهة إصلاح الجماعة الإسلامية، إن هجوم عاصم عبد الماجد على الإخوان ومطالبتهم بمراجعة منهجهم مجرد مسرحية متفق عليها مسبقا، لأن قيادات الجماعة الإسلامية فى قبضة الإخوان.

وأضاف الحطاب فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الجماعة الإسلامية وقفت ضد الدوله مع الإخوان وسعت لإسقاطها، والأموال التى أنفقها الإخوان على الجماعة تجعلهم يفكرون ألف مرة قبل انتقادهم "فهجوم عبد الماجد مجرد مسرحية من أجل الحفاظ على البقية المغيبة من الجماعة الإسلامية".

وكان عاصم عبد الماجد، قد شن هجوما عنيفا على الجماعة، مشيرا إلى أن منهج الإرهابية مشوش ويحتاج لتصليحها، وقال عبد الماجد إن الثورة ليست الإخوان ولا الإخوان هم الثورة، أمام الإخوان شوط طويل ليكونوا ثوارا حقا، يجب أولا أن يثوروا على اعتقادات مشوشة ويرون حمدين صباحى والسيد البدوى أقرب إليهم من التيار الإسلامى، وهذا التشويش لا يزال مؤثرا بقوة على تصوراتهم لما حدث ويحدث وسيكون للأسف مؤثرا على خياراتهم لفترة طويلة.

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