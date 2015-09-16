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"التعليم" تخصص 500 مقر للجان الانتخابات البرلمانية بمحافظة الجيزة

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"التعليم" تخصص 500 مقر للجان الانتخابات البرلمانية بمحافظة الجيزة "التعليم" تخصص 500 مقر للجان الانتخابات البرلمانية بمحافظة الجيزة
حددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة ما يقرب من 500 مقر انتخابى تابعين للتربية والتعليم، على مستوى الإدارات استعدادا للانتخابات البرلمانية.

وقال مصدر مسئول بالمديرية، إنه سيتم تجهيز المدارس التى تم اختيارها لتكون مقار للجان من مستلزمات لتوفير الجو المناسب للقائمين على الانتخابات البرلمانية من قضاة وأفراد شرطة وجيش، موضحا أن اختيار المدارس تم وفق رؤية، حيث تم الوضع فى الاعتبار تخصيص المدارس التى يوجد فيها وسائل تهوية، بالإضافة إلى قربها من الطرق العامة لتسهيل الوصول إليها من قبل الناخبين.

وكشف المصدر عن أن المديرية تطلق حملة لدهان أسوار المدارس من الخارج قبل بدء العام الدراسى، مشيرا إلى أن الهدف منها هى إزالة أى عبارات مشينه وتسيئ إلى الدولة أو مؤسساتها، على أن يتم الانتهاء منه قبل بدء العام الدراسى.
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