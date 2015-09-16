"الأوقاف" تعتمد أكبر خطة لبناء وتجديد وصيانة 1112 مسجدًا بالجمهورية

اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أمس الثلاثاء، الخطة العامة لعمارة المساجد، والتى شملت إحلال وتجديد وبناء 1112 مسجدًا يجرى العمل بها بالجمهورية، وبيانها كالتالى: "624 مسجداً بطريق الإشهار العام منها 19 مسجداً جامعاً، و471 مسجدا بطريق الإشهار المحلى، و17 مسجدا على أرض فضاء، وما يقارب هذا العدد من المساجد بالجهود الذاتية، إضافة إلى إنشاء وتطوير 13 مقرًا إداريًا".

يأتى ذلك ضمن أكبر خطة إعمار قامت بها الوزارة فى تاريخها، كما تقوم الإدارة المركزية للشئون الهندسية بدراسة ميدانية لإحلال، وتجديد نحو 150 مسجدًا آخر فى موازنة العام الحالى 2015/2016م.

ومن جانبه صرح أحمد عبد الهادى رئيس قطاع الخدمات بوزارة الأوقاف، أن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اعتمد نحو خمسة ملايين جنيه لصيانة المساجد كدفعة ثانية لهذا العام المالى، كما اعتمد مبلغاَ قدره 650 ألف جنيه كدفعة أولى لهذا العام المالى 2015/2016م لتركيب عدادات مياه بالمساجد ببعض المحافظات، منها 1597 عدادًا بمحافظة الإسماعيلية وحدها .

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