لو عمرك تجاوز الستين.. دراسة توصى بتناول فيتامين "د" لحماية نفسك من الزهايمر

الخرف من الأمراض الدماغية الخطيرة التى تصيب كبار السن بشكل أكثر شيوعًا، ويعد الزهايمر من أبرز أشكاله وصوره، ويصيب الخرف 46.8 مليون شخص حول العالم، ومن المنتظر أن يصل عدد المرضى فى عام 2050 إلى 131 مليون شخص.

وكشفت مؤخرًا دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من كلية روتجرز للعلوم البيئية والبيولوجية فى الولايات المتحدة الأمريكية عن أن تناول المكمل الغذائى فيتامين "د" بشكل يومى منتظم يمكن أن يساهم فى الحد من خطر الإصابة بالخرف.

وأوضحت الدراسة أن كبار السن الذين يعانون من انخفاض فى مستويات فيتامين "د" غالبًا ما يصابون بتدهور القدرات العقلية بمعدلات أسرع، لافتة إلى أن هذا الفيتامين والذى يتواجد بصفار البيض والألبان والأسماك له تأثير واضح وملحوظ على وظائف المخ.

وأضافت الدراسة التى شملت 400 شخص واستمرت لمدة 5 سنوات أنه يتوجب على كبار السن، الذين يزيد عمرهم على 60 عامًا الحصول على مكملات فيتامين "د" ولكن بعد استشارة طبيبهم الخاص.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Neurology"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الخامس عشر من شهر سبتمبر الجارى.