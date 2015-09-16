طرح "كيوريفو" لعلاج فيروس Cنوفمبر المقبل بنسبة شفاء 100% فى النوع الرابع

أكد الدكتور هشام الخياط أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بمعهد تيودور بلهارس أنه سيتم طرح دواء كيوريفو فى مصر نوفمبر المقبل، والذى يتكون من كبسولة واحدة تحتوى على الأومبيتا سوفير والباريتا بريفير وتتميز هذه الكبسولة بأنها تحتوى على دواءين فى كبسولة واحدة ونسبة الشفاء فى النوع الجينى الرابع تصل إلى 100% خلال 12 أسبوعا.

وقال الدكتور هشام الخياط يتميز أيضا هذا الدواء بالقدرة على استخدامه فى مرضى الفشل الكلوى دون تخفيض جرعة الدواء باستثناء الريبافرين إذا تم استخدامه، وفى دراسة حديثة لاستخدام هذه الكبسولة فى مرضى فيروس سى المرتجع بعد زراعة الكبد وكانت نسبة الشفاء تصل إلى 97% فى هؤلاء المرضى، وهى نسب غير مسبوقة من قبل كما يتميز بالقدرة على استخدامه فى مرضى الانتكاسة الناتجة عن العلاج الثلاثى "الإنترفيرون والسوفالدى والريبافيرين" أو الثنائى المستخدم حاليا بنسب نجاح مرتفعة.

وقال الدكتور هشام الخياط إن دواء الكيوريفو أكثر فعالية فى النوع الجينى الرابع عن الأنواع الأخرى ولا يصلح فى النوع الجينى الثالث الذى يستلزم علاجه بالسوفالدى والدكلانزا، موضحا أن الدكلانزا مع السوفالدى مثل دواء الهارفونى يصلح لمرضى الكبد المتليف المتقدم ومرضى الصفراء مقارنة بالأوليسيو والكيوريفو اللذين لا يصلحان لمرضى الكبد المتليف المتقدم.

وأشار إلى أنه من المعروف أن الأدوية التى تحبط تكاثر إنزيم الهليكيس مثل الدكلانزا ينتج عنها فى أحيان قليلة تحور للفيروس يمكن أن يبقى لمدد طويلة وقد يؤثر على الاستجابة بالأدوية الأخرى، لكن الأدوية الأخرى التى تحبط تكاثر إنزيم البروتييز تؤدى فى أحيان قليلة أيضا إلى حدوث تحور، ولكن هذا التحور قصير المدى ولا يبقى طويلا فى دم وكبد المريض.

وقال أما السوفالدى فهو الدواء الوحيد الذى إذا حدث منه تحور فإنه غير مؤثر ولا يبقى إطلاقا فى دم أو كبد المريض، لذا فإنه العمود الفقرى لأغلب برتوكولات علاج فيروس سى فى العالم.