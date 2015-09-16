بالأسماء.. استبعاد 9 من المرشحين للانتخابات البرلمانية بسوهاج

استبعدت اللجنة العامة للانتخابات بسوهاج 9 من المرشحين للانتخابات البرلمانية عام 2015، وهم محمد محمود أحمد وشهرته شعبان أبو حمودة عن الدائرة الأولى مركز ومدينة سوهاج، وبدوى حسين بدوى وشهرته عامر بدوى عن الدائرة الثانية مركز أخميم، ومحمد فؤاد عباس بخيت وشهرته أحمد فؤاد عباس عن دائرة مركز طهطا، وأحمد عبد الله حمدان أبو زيد عن دائرة مركز طهطا.

كما تم استبعاد صابر جاب الله سيدهم مرقس عن دائرة مركز طما، ومحمد مصطفى مرسى عبد القادر عن دائرة مركز جرجا، وحسن محمد على محمود وشهرته حسن فياض عن دائرة مركز جرجا، وعبد العزيز محمد على إسماعيل عن دائرة مركز العسيرات، ويوسف حسن يوسف عن دائرة مركز البلينا.

جديد بالذكر أن عدد الذين تقدموا بأوراقهم لانتخابات مجلس النواب بمحافظة سوهاج، 244 مرشحا عن 12 مركزا.



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