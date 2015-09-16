موجز الصحافة المحلية: "شفيق.. رئيس حزب الريموت كنترول"

تناولت الصحف المحلية عددا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى جريدة "اليوم السابع" تحت عنوان: "شفيق".. رئيس حزب رئيس حزب الريموت كنترول، وتفاصيل ثورة الحزب ضد "الفريق" بعد فشله فى مواجهة "قدرى" و"النحاس" وعدم رده على الرسائل.. وتهديدات التجميد واللجوء للمحاكم والتحالف مع تيار الاستقلال تدفع الأعضاء للاستقالة.

وقالت جريدة "الأهرام" إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، والملك عبد الله الثانى بن الحسين، عاهل الأردن نددا باقتحام القوات الإسرائيلية باحة المسجد الأقصى ومهاجمة ومحاصرة المصلين من المدنيين، بما يمثل تصعيداً خطيراً ضد الأماكن المقدسة فى القدس الشريف، وطالبا الجانب الإسرائيلى بالتوقف عن الاستفزازات والاعتداءات المستمرة على الحرم القدسى، جاء ذلك خلال اتصال هاتفى أجراه الرئيس السيسى أمس مع العاهل الأردنى، وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، بأن الزعيمين اتفقا على أن أية ممارسات تستهدف انتهاك المقدسات الدينية فى القدس الشريف وإثارة مشاعر الغضب، من شأنها أن تقوّض من الجهود الرامية إلى إحياء عملية السلام واستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.

وأبرزت جريدة "الأخبار" الخطة التى وضعتها وزارة التربية والتعليم لصيانة جميع المدارس قبل بداية العام الدراسى الجديد 28 سبتمبر الحالى، حيث قامت هيئة الابنية التعليمية بإسناد ما يقرب من 23 ألف مدرسة للصيانة، وشملت التكليفات إنهاء جميع الصيانات البسيطة والشاملة بالمدارس وإحلال ما يقرب من 1900 مدرسة تم إخلاؤها من الطلاب للخطورة الداهمة.. وفى الجيزة طالبت مديرة مديرية التربية والتعليم د.بثينة كشك المحافظة ورؤساء الاحياء برفع المخلفات من أمام المدارس، وقالت إنه تم تشكيل فرق عمل للبدء فى حملة كبرى لدهان جميع اسوار المدارس.

وكشفت جريدة "المصرى اليوم" عن تجرد موظف بحسابات معهد ناصر من كل معانى الإنسانية، وطلب رشوة مالية من عامل فشل فى إدخال ابنه المعهد لتلقى العلاج من مرض السرطان الذى استشرى فى جسده وينهش فيه ليل نهار، وتناسى الموظف أن عمله فى القطاع الطبى، وتحديدا داخل هذا المعهد الذى لا يدخله إلا أصحاب العلة الباحثون عن أى بارقة أمل فى الشفاء من الأمراض المزمنة بعد أن وهنت أجسامهم وأصابهم السقم والمرض، وشاء القدر أن يسقط هذا الموظف فى قبضة مباحث القاهرة متلبسا بجريمته.

وصدرت جريدة "الشروق" فى صفحتها الأولى تفجير المكتب الاستشارى الهولندى "دلتارس" المكلف بدراسة تأثيرات سد النهضة الإثيوبى على مصر السودان، مفاجأة، أمس، بانسحابه المفاجئ واعتذاره عن عدم استكمال مهمته التى أسندتها له اللجنة الثلاثية لسد النهضة مع المكتب الاستشارى الفرنسى "بى آر إل"، وقال المكتب "دلتارس" فى بيان نشره على موقعه الإلكترونى، أمس، إنه قرر عدم المشاركة فى دراسات تقييم آثار سد النهضة، وذلك بعد 3 شهور من المفاوضات الفنية.