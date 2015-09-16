إمام "الأقصى":الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد تكشف ضعف المسلمين والعرب

قال الشيخ يوسف أبو سنينة، إمام المسجد الأقصى، إن الاحتلال الإسرائيلى وجنوده قاموا بالاعتداء على المصلين بالمسجد الأقصى وعلى الفلسطينيين بمحيطه، وسط رد فعل عربى ضعيف، الأمر الذى يدل على أن العالم العربى والإسلامى فى حالة ضعف كبير.

وأضاف "أبو سنينة"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "مفتاح الحياة" الذى تقدمه الإعلامية إيمان عز الدين على قناة "الحياة"، أن الشجب والاستنكار لا يكفيان، وقال: "أستغل البرنامج لأقول من مصر الأخت الشقيقة إن بأيديكم أوراق ضغط كثيرة لأن يكف الأعداء على قبلة المسلمين".

وتساءل: "ماذا تفعل الجامعة العربية فى استنكارها وتحميل المجتمع الدولى المسئولية، فالمجتمع الدولى لا ينصف أحد إلا القوى".

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