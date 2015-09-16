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سمير غطاس: القدس تتعرض لعملية تهويد كاملة على يد الاحتلال الإسرائيلى

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سمير غطاس: القدس تتعرض لعملية تهويد كاملة على يد الاحتلال الإسرائيلى سمير غطاس: القدس تتعرض لعملية تهويد كاملة على يد الاحتلال الإسرائيلى
قال سمير غطاس، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط، إن محاولات اقتحام المسجد الأقصى لن تتوقف، وستعمد إسرائيل على الاستمرار فى أفعالها الإجرامية فى حق المسجد فى المستقبل، لافتا إلى وجود دعوات مستمرة تطالب بهدم الأقصى، مشيراً إلى أن هذه الاعتداءات تتزامن مع رفع العلم الفلسطينى فى الأمم المتحدة وهو الأمر الذى عارضته الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف "غطاس"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "مفتاح الحياة" الذى تقدمه الإعلامية إيمان عز الدين على قناة "الحياة"، أن مشاريع التهويد لن تتوقف بمحاولة تقسيم المسجد الأقصى، حيث نجحت إسرائيل فى السابق بتقسيم المسجد الإبراهيمى، وجعلت الجزء الأكبر لإسرائيل والأصغر للمسلمين، ولكن أخطر ما فى الأمر هو ما جاء فى البيان غير المسبوق الذى صدر عن الخارجية الأمريكية، وتتضمن إقران اسم الحرم الشريف بجيل الهيكل، وتابع: "هناك حالة من التهويد الكامل للقدس" .

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