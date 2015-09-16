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أسماء المستبعدين من الانتخابات بالغربية بسبب المخدرات والمؤهل والكشف الطبى

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أسماء المستبعدين من الانتخابات بالغربية بسبب المخدرات والمؤهل والكشف الطبى أسماء المستبعدين من الانتخابات بالغربية بسبب المخدرات والمؤهل والكشف الطبى
ينفرد "اليوم السابع" بنشر أسماء المرشحين المستعبدين من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب بالغربية بعد ثبوت إيجابية تعاطيهم للمواد المخدرة، وهم كل من "محمد.ن.ع"، و"شعراوى.ك.م"، و"عبد العزيز.أ.ع"، و"حافظ.ف.ح"، وعبد الرءوف.م"، و"أبو اليزيد.م".

كما حصل "اليوم السابع"، على أسماء المرشحين المستبعدين من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب بالغربية لعدم إحضارهم شهادات المؤهل الدراسى، وهم صباح محمد عبد الحليم، حسن عبد اللطيف أيوب، صابر محمود إبراهيم بريك، خالد إبراهيم عبده، فريد محمد واصل.

كما تم استبعاد عدد من المرشحين لعدم إحضارهم تقارير الكشوف الطبية، وهم، إبراهيم عبد الكريم إبراهيم عطية من دائرة قطور وبسيون، وأشرف السيد شعبان، ورفيق محمد حسن محمد، وعلى عبد الله على، وأحمد محمد عبد الجليل، وصفوت عبد المجيد الجبالى، وأحمد شوقى محمد، وتامر حسن سلامة، وأحمد إبراهيم أحمد، وأحمد سعد حامد حسب الله، ومحمد محمود العيسوى، وجمال أبو بكر الصديق أحمد، وأحمد عبد المطلب الألفى، وربيعة محمد محمد شبند، وعلاء الدسوقى عبد الستار، وفخرى الليثى أبو زيد.

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