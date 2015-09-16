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البحوث الإسلامية: الحساب الفلكى لهلال الأشهر لا يغنى عن "الرؤية الشرعية"

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البحوث الإسلامية: الحساب الفلكى لهلال الأشهر لا يغنى عن "الرؤية الشرعية" البحوث الإسلامية: الحساب الفلكى لهلال الأشهر لا يغنى عن "الرؤية الشرعية"
قال مجمع البحوث الإسلامية أن مسألة العمل بالحساب الفلكى لإثبات أوائل الشهور القمرية جائز شرعا، لكنه لا يغنى عن الرؤية الشرعية لهلال الشهر القمرى.

وأضاف المجمع فى رده على سؤال ما حكم إثبات أوائل الشهور القمرية عن طريق الحساب الفلكى ؟: "ولا شك أن الاعتماد على الحسابات الفلكية فى إثبات دخول الشهر وخروجه هو الأولى فى زماننا هذا لان الفلك علم له قواعد وأصوله التى لا تخطىء بل إن احتمال الخطأ فيها ضئيل وعليه فالاعتماد على الحساب الفلكى اليوم جائز شرعا بعدما وصل إليه من دقة متناهية وأصبح أحد العلوم المعاصرة التى وصلت إلى درجة عالية من الدقة التى تعطى العلم اليقينى، وهو ما أقرت به المجامع الفقهية إلا أنه لا يغنى عن العمل بالرؤية الشرعية إذا قام الإشهاد عليها بعدد يؤمن تواطؤهم على عدم الكذب".


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