وزيرة خارجية المكسيك وأسر ضحايا حادث الواحات يغادرون المطار إلى محل إقامتهم

غادرت منذ قليل كلاوديا رويس ماسيو وزيرة الخارجية المكسيكية وأسر ضحايا حادث الواحات مطار القاهرة بعد إنهاء إجراءات دخولهم وانتقالهم إلى محل إقامتهم بأحد فنادق القاهرة.

وكان قد وصلت مطار القاهرة الدولى، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء وزيرة خارجية المكسيك كلاوديا رويس ماسيو قادمة من العاصمة مكسيكو، برفقة عدد من أهالى ضحايا حادث الواحات، فى زيارة للقاهرة للقاء عدد من المسئولين والوقوف على حيثيات حادث مقتل السائحين المكسيكيين عن طريق الخطأ، وذلك يوم الأحد الماضى فى الصحراء الغربية، والذى وراح ضحيته 12 شخصا، كما أصيب 10 آخرون بينهم مكسيكيون ومصريون.

- وزيرة خارجية المكسيك تنهى إجراءات دخولها مطار القاهرة بصحبة أسر الضحايا

- وصول أسر المكسيكيين ضحايا حادث الواحات لمطار القاهرة