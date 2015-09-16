"6 إبريل": الحركة لن يكون لها أى نشاط فى الانتخابات البرلمانية المقبلة

قال عمرو على منسق حركة شباب 6 إبريل، إن الحركة فى المرحلة الراهنة من المشهد السياسى تكتفى بمراقبة المشهد السياسى العام ومجريات الأمور لتتمكن من تقيم الحالة التى تعيشها مصر بشكل كامل، مشدداً على أن الحركة لن بكون لها أى نشاط فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأضاف على لـ"اليوم السابع" أن حركة شباب 6 إبريل تعكف على الانتهاء من تقييم الموقف لتحديد اتجاهات عمل على الأرض وتعلن توجهاتها وتحركاتها خلال مرحلة ما بعد التقييم، مشدداً على أن الحركة تكتفى الآن بقراءة ما يحدث".

- بلاغ ضد "مصر القوية" و"6 أبريل" و"الاشتراكيين الثوريين" لدعوتهم للتظاهر 12 سبتمبر‎

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