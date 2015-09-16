أخبار عاجلة

مصرع طفلين وإنقاذ 5 آخرين إثر حريق مخزن خردة بكرداسة -
وفد ألماني يزورالمعالم الأثرية بجنوب المنيا.. صور -
بالصور.. حملة أمنية لإغلاق المحلات المخالفة ببنها -
محافظ كفر الشيخ ينفى منع النواب والصحفيين من دخول مكتبه بالهواتف المحمولة -
8 الصبح - لقاء مع مصممة الأزياء ريهام سيف حول أزياء الصيف والألوان والتطريز -
السادات عن زيارة السيسي لواشنطن: نهاية واضحة لنظرية المؤامرة الأمريكية -
فيديو| عبدالغفار: أطالب باستراتيجة أمنية عربية لمحاربة الإرهاب -
«الري» ترسل قانون الموارد المائية الجديد لمجلس الوزراء -
وزير الإسكان: تطوير 1300 بيت للأسر الأولى بالرعاية في سوهاج -
الموافقة على قرض كويتي لتمويل محطة كهرباء جنوب حلوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"6 إبريل": الحركة لن يكون لها أى نشاط فى الانتخابات البرلمانية المقبلة

Google+ Print
"6 إبريل": الحركة لن يكون لها أى نشاط فى الانتخابات البرلمانية المقبلة "6 إبريل": الحركة لن يكون لها أى نشاط فى الانتخابات البرلمانية المقبلة
قال عمرو على منسق حركة شباب 6 إبريل، إن الحركة فى المرحلة الراهنة من المشهد السياسى تكتفى بمراقبة المشهد السياسى العام ومجريات الأمور لتتمكن من تقيم الحالة التى تعيشها بشكل كامل، مشدداً على أن الحركة لن بكون لها أى نشاط فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأضاف على لـ"اليوم السابع" أن حركة شباب 6 إبريل تعكف على الانتهاء من تقييم الموقف لتحديد اتجاهات عمل على الأرض وتعلن توجهاتها وتحركاتها خلال مرحلة ما بعد التقييم، مشدداً على أن الحركة تكتفى الآن بقراءة ما يحدث".

- بلاغ ضد "مصر القوية" و"6 أبريل" و"الاشتراكيين الثوريين" لدعوتهم للتظاهر 12 سبتمبر‎
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع طفلين وإنقاذ 5 آخرين إثر حريق مخزن خردة بكرداسة

مصرع طفلين وإنقاذ 5 آخرين إثر حريق مخزن خردة بكرداسة

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا