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"الأعلى للصحافة": لم نعترض على تطبيق العلاوة الاجتماعية على الصحفيين

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"الأعلى للصحافة": لم نعترض على تطبيق العلاوة الاجتماعية على الصحفيين "الأعلى للصحافة": لم نعترض على تطبيق العلاوة الاجتماعية على الصحفيين
نفى الكاتب الصحفى صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، ما تردد عن اعتراض المجلس على تنفيذ القرار الجمهورى الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى برقم 99 لسنة 2015 بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتنفيذها على الصحفيين.

وأضاف عيسى لـ"اليوم السابع"، أن المجلس لم يرفض تطبيق العلاوة، متابعا: "قرار من رئيس الجمهورية أرفضه إزاى، كيف يمكن لى أن أرفض قرارا صدر من رئيس الجمهورية؟ وسبق قبل ذلك أن قيل إننا سنلغى البدل وثبت أن هذا الكلام كاذب".


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