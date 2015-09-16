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قبول أوراق 235 مرشحا لانتخابات النواب بسوهاج واستبعاد 9

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قبول أوراق 235 مرشحا لانتخابات النواب بسوهاج واستبعاد 9 قبول أوراق 235 مرشحا لانتخابات النواب بسوهاج واستبعاد 9
أعلن المستشار عبد المنعم عبد الستار، رئيس لجنة الانتخابات بمحافظة سوهاج، منذ قليل، استبعاد عدد 9 مرشحين من المتقدمين لخوض الانتخابات البرلمانية عن دوائر المحافظة البالغ عددها 12 دائرة.

والمستبعدون هم "ش أ" الدائرة الأولى، وذلك لعدم تقديمه شهادة إتمام التعليم الأساسى والكشف الطبى، و "ع ب" الدائرة الثانية لعدم تقديمه الكشف الطبى و"أ ف ع" الدائرة السادسة لعدم تقديمه الكشف الطبى، والدكتور "أ أ م" الدائرة السادسة لعدم تقديمه الكشف الطبى، و"ص ا" الدائرة السابعة لعدم تقديمه الكشف الطبى وشهادة إتمام التعليم الأساسى، وفى جرجا "م ا" لعدم تقديمه الكشف الطبى، و"ح ف" بنفس الدائرة لعدم تقديمه الكشف الطبى، وفى دائرة العسيرات و"ع م ع إ" لعدم تقديمه الكشف الطبى، وفى دائرة البلينا "ى أ" لعدم تقديمه الكشف الطبى.

وبهذا يصبح عدد من تقدموا لخوض الانتخابات البرلمانية على دوائر المحافظة الـ12 هو 235 مرشحا.

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مصر 365