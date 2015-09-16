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مستقبل وطن يدفع بـ10 مرشحين لخوض الانتخابات الفردية بدوائر قنا

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مستقبل وطن يدفع بـ10 مرشحين لخوض الانتخابات الفردية بدوائر قنا مستقبل وطن يدفع بـ10 مرشحين لخوض الانتخابات الفردية بدوائر قنا
أعلنت أمانة حزب مستقبل وطن بقنا أنها دفعت، بـ10 مرشحين لخوض الانتخابات بالدوائر الفردية فى 6 دوائر انتخابية، حيث تم اختيار مرشحين فى كل الدوائر باستثناء دائرة نقادة التى لم يدفع الحزب بأى مرشحين فيها.

وفى الدائرة الأولى "قنا" تم الدفع بكل من عبد اللاه أبو العلا مرعى ومحمد أحمد الجبلاوى والدكتور نبيل الأحمر، أما فى الدائرة الثانية " قوص - قفط" فتم الدفع بمحمد كامل فتيحى وعبد الفتاح دنقل، وفى الدائرة الرابعة بنجع حمادى فقد اختيار كل من ناصر قنديل وعبد الفتاح عبد العزيز وفى الدائرة الخامسة "فرشوط فتم الاستقرار على اللواء عبد المنعم الأنصارى، أما الدائرة السادسة "أبوتشت" فتم الاستقرار على العميد عصام بركات، وفى الدائرة السابعة "دشنا" تم اختيار حسين فايز أبو الوفا.

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