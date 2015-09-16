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محافظ البحيرة يعلن إنهاء مشكلة مياه الشرب بقرية المهندس

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محافظ البحيرة يعلن إنهاء مشكلة مياه الشرب بقرية المهندس محافظ البحيرة يعلن إنهاء مشكلة مياه الشرب بقرية المهندس
أكد الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، أنه تم التنسيق مع شركه مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة لإنهاء مشكلة عدم وصول مياه الشرب لقرية المهندس التابعة لإدارة الأوقاف بنطاق الوحدة المحلية لقرية افلاقة مركز دمنهور، وذلك بسبب ضيق أقطار المواسير داخل القرية.

وتمت معاينة شركة مياه الشرب وموافقتها على صرف كمية من المواسير قطر 4 بوصة، قدرها 720م بدلا من 2 بوصة، وتغيير الشبكة الداخلية للقرية لتفى بكمية المياه المطلوبة لتغذيتها.

وكانت قرية المهندس التابعة لمركز دمنهور قد شهدت حالة من الغضب بين الأهالى، بسبب عدم وصول مياه الشرب بشكل مستمر، مما أثر على حياتهم المعيشية بصورة كبيرة.

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مصر 365