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"المصريين الأحرار" بسوهاج: لدينا 13 مرشحا للانتخابات بالمحافظة

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"المصريين الأحرار" بسوهاج: لدينا 13 مرشحا للانتخابات بالمحافظة "المصريين الأحرار" بسوهاج: لدينا 13 مرشحا للانتخابات بالمحافظة
قال أحمد العنانى عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار والقائم بأعمال أمين الحزب بسوهاج إنه سيدعو مرشحى الحزب للاتفاق حول آلية لدعمهم بالانتخابات البرلمانية حسب ما تتطلبه الدائرة الانتخابية فى الفترة المقبلة.

وأضاف العنانى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن "إيليا ورد مدير الحملة الانتخابية للحزب بسوهاج وضع بعض التصورات التى سيتم عرضها بالتنسيق مع لجان الأمانة على المرشحين حسب ما تتطلبه الدائرة"، مشيرا إلى أن الحزب يدفع بـ13 مرشحا بالمحافظة، أبرزهم رأفت أبو الخير وعلاء مازن وعبد الرءوف الضبع ومحمد الجبالى وعفيفى الشريف.

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