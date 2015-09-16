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بالصور: أين قضى راغب علامة وزوجته وولداه إجازتهما السنوية؟

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بالصور: أين قضى راغب علامة وزوجته وولداه إجازتهما السنوية؟ بالصور: أين قضى راغب علامة وزوجته وولداه إجازتهما السنوية؟

الثلاثاء 15-09-2015 18:16

كما راغب علامة، لا تتأخر زوجته جيهان في نشر صور من يومياتها مع زوجها أو مع ولديها خالد ولؤي، وتعبر من خلالها عن حبها الكبير لهم وفخرها بهم.
ولأن لؤي وخالد أصبحا شابين، فهما يمضيان الكثير من أوقاتهما مع والديهما، كما أنّ راغب يصطحبهما معه أحياناً في أسفاره ورحلاته، كما أنهما يرافقانه في المناسبات الفنية والإجتماعية.

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ومنذ عدّة أسابيع يقوم راغب وجيهان بنشر صور عائليّة، بعضها في سويسرا وبعضها الآخر في ميلانو وصوراًّ أخرى في باريس، حيث تمضي العائلة إجازة الصيف، قبل أن تفتح المدارس أبوابها.
آخر صورة نشرتها جيهان علامة، على حسابها الخاص على "إنستغرام" كانت من باريس وعلقت تحتها "شكرا لك يا ربي الحبيب. لأنك أنعمت عليّ بزوج وعائلة رائعة".

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أما زوجها راغب، فقام بنشر صورة على حسابه الخاص على "إنستغرام" تجمعه بإبنه الكبير خالد، وكتب "رجلي الصغير خالد علامة، أصبح أكثر نضجاً وسوف يتخرج هذه السنة من الثانوية... أنا فخور بك دائماً يا إبني.. حبيب قلبي يا غالي".
راغب علامة الذي احتفل قبل أيام قليلة على مرور سنة على طرح آخر ألبوماته "حبيبي ضحكاتي"، يعتبر الفنان الأنشط على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد خصّص لمناسباته العائلية الاهتمام الأبرز مؤخراً.
 

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