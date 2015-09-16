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كيف تحولت إليسا إلى قطة؟

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كيف تحولت إليسا إلى قطة؟ كيف تحولت إليسا إلى قطة؟

الثلاثاء 15-09-2015 21:17

يعرف عن الفنانة اليسا تواصلها وتفاعلها مع "الفانز"، على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقوم أحياناً بنشر بعض ما يرسلونه لها من رسوم وتعليقات.
 

وفي هذا الإطار، قامت اليسا بنشر صورة لها، قام بإرسالها لها أحد المعجبين، بعد أن أضاف إلى الصورة الأساسية شاربي ّ قطة. ويبدو أن هذه الصورة أعجبت اليسا ونالت رضاها إلى درجة كبيرة، دفعتها إلى إعادة نشرها على حسابها الخاص على "إنستغرام".
 

يشار إلى أن اليسا غادرت إلى دولة الإمارات، وهي ستحلّ الليلة ضيفة شرف على مهرجان "عالم من الأزياء" الذي سيقام في مول الإمارت، وسوف تشارك في محاضرة تتحدث فيها عن أسرار جمالها وأناقتها.

 

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