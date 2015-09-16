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كيف علقت دانيالا رحمة على خبر زواجها من طليق هيفاء وهبي؟

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كيف علقت دانيالا رحمة على خبر زواجها من طليق هيفاء وهبي؟ كيف علقت دانيالا رحمة على خبر زواجها من طليق هيفاء وهبي؟

الثلاثاء 15-09-2015 22:48

تعليقاً على خبر انتشار خبر زواج الإعلامية دانيالا رحمة من طليق الفنانة هيفاء وهبي رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، علّقت أوديل رحمة، ابنة عم دانيلا ومديرة أعمالها، ممازحة أنه لم يصلها حتى الآن بطاقة دعوة حضور حفل زفاف إبنة عمها.
 

دانيلا المتواجدة حالياً في دبي، كانت منهمكة بتحضير نفسها لحفل "عالم من الأزياء" الذي سيقام الليلة في مول الإمارت، حيث ستقوم بمحاورة اليسا، ولذلك ردّت ابنة عمها ومديرة أعمالها أوديل على هاتفها، وأكدت في دردشة مع "سيدتي نت": "الخبر مجرد شائعة، لا أكثر ولا أقل"، وأضافت: "ونحن سمعنا به منذ الصباح ومن وقتها وحتى الآن نحن لم نتوقف عن الضحك منذ الصباح"، وعن تفسيرها لأسباب إنطلاق هذه الشائعة، علقت أوديل قائلة " المحبون كثر".

 

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